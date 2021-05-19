karina_adyleva

Интернет-маркетолог (junior), SMM-маркетолог, SEO-специалист

Я - начинающий интернет-маркетолог. Меня привлекло это направление возможностью креативить, генерировать новые идеи и коммуницировать с людьми.Планирую развиваться в интернет-маркетинге, мои цели на ближайшее время —освоить SEO и углубиться в веб-аналитику, а также освоить Photoshop и Тильду. В долгосрочной перспективе планирую закончить магистратуру также по направлению маркетинг.Для меня важно постоянное развитие и расширение кругозора, а также вдохновляет возможность помогать компаниям стать лучше за счёт внедрения новых идей.У меня хороший уровень тайм-менеджмента (я планирую каждый свой день и все успеваю), ответственная (никогда не срываю дедлайны), структурная (не люблю бардак и всегда стараюсь построить четкий план во всем), креативная (творчески подхожу к задачам, умею генерировать идеи), люблю учиться (читаю много литературы, прохожу курсы, общаюсь с людьми из разных ниш), целеустремлённая (умею ставить цели и достигаю большинство из них). Люблю и умею работать в команде. Знаю хорошо английский язык, владею навыком скорочтения, слепой печати и умею презентовать проекты.