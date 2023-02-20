karina_idrisova

Каріна karina_idrisovakarina_idrisova
21 годУкраина/Винница
год на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Перекладач | English, Ukrainian, Russian
Мене цікавить сфера перекладу або робота з іноземними клієнтами, я володію гарною розмовною англійською. Є носієм української та російської мов.
Також, в мене великий досвід написання наукових робіт українською та англійською мовами. Я постійно працюю з англомовними матеріалами та джерелами. З університету є навички перекладу.
Загальні навички:
- переклад з англійської
- володіння просунутою англійською
- вміння працювати в Word, PowerPoint
- швидко навчаюсь
- пунктуальність
- дотримання дедлайнів