karina_idrisova

Перекладач | English, Ukrainian, Russian

Мене цікавить сфера перекладу або робота з іноземними клієнтами, я володію гарною розмовною англійською. Є носієм української та російської мов.

Також, в мене великий досвід написання наукових робіт українською та англійською мовами. Я постійно працюю з англомовними матеріалами та джерелами. З університету є навички перекладу.

Загальні навички:

- переклад з англійської

- володіння просунутою англійською

- вміння працювати в Word, PowerPoint

- швидко навчаюсь

- пунктуальність

- дотримання дедлайнів