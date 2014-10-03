разработка дизайна логотипа, рекламной продукции, фирменного стиля

Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:

- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);

- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);

- предоплату (WebMoney/ЯндексДеньги/Карта ВТБ).

С моей стороны при реализации каждого проекта:

- прорабатывается концепция проекта;

- применяется творческий подход;

- задействуются опыт и профессионализм;

- строго соблюдаются оговоренные сроки;

- поддерживается постоянная связь с заказчиком;

- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.

Услуги:

- Разработка логотипа или фирменного знака,

- Разработка фирменного стиля;

- Ретушь и цветокоррекция фотографий, фотомонтаж;

- Верстка буклетов, каталогов, брошюр, справочников;

- Разработка макетов для полиграфии (визитки, дисконтные карты, листовки, флаеры, афиши и т.п.);

- Разработка макетов для наружной рекламы;

- Разработка макетов сувенирной продукции (календари, блокноты, брелоки и т.п.);

- Инфографика;

-Создание презентаций в MS Powerpoint;

- Иллюстрация, рисунок‚ графика от руки и с использованием графического планшета.