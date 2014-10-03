Карина Герасимчук karina_karmakarina_karma
Уважаемый заказчик! Перед началом нашего совместного сотрудничества, от Вас я ожидаю получить:
- задание (в случае отсутствия – помогу в составлении);
- ответы на вопросы по заданию (если таковые возникнут);
- предоплату (WebMoney/ЯндексДеньги/Карта ВТБ).
С моей стороны при реализации каждого проекта:
- прорабатывается концепция проекта;
- применяется творческий подход;
- задействуются опыт и профессионализм;
- строго соблюдаются оговоренные сроки;
- поддерживается постоянная связь с заказчиком;
- осуществляются бесплатные корректировки в рамках ТЗ.
Услуги:
- Разработка логотипа или фирменного знака,
- Разработка фирменного стиля;
- Ретушь и цветокоррекция фотографий, фотомонтаж;
- Верстка буклетов, каталогов, брошюр, справочников;
- Разработка макетов для полиграфии (визитки, дисконтные карты, листовки, флаеры, афиши и т.п.);
- Разработка макетов для наружной рекламы;
- Разработка макетов сувенирной продукции (календари, блокноты, брелоки и т.п.);
- Инфографика;
-Создание презентаций в MS Powerpoint;
- Иллюстрация, рисунок‚ графика от руки и с использованием графического планшета.
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