karina_ste

Написание, перевод, корректура текстов (от SEO до художественной прозы)

Могу писать как SEO, так и художественные тексты. Знаю английский язык на высоком уровне (Upper-Intermediate, есть опыт как делового общения, так и работы с текстами - технические инструкции, документы, художественные произведения). Кроме того, очень люблю русский язык, интересуюсь работой со словом. В данный момент работаю корректором и учусь на сценарно-киноведческом факультете во ВГИКе им. С. А. Герасимова на сценариста. До этого изучала право и работала в юридической фирме.