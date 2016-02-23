Переводчик испанского и английского языков

Добрый день!

Имею 2-летний опыт устных и письменных переводов с испанского и английского языков на русский. Работала должности гида-сопровождающего, осуществляла перевод пресс-конференций на фестивале WOMAD 2013, осуществляла круглосуточное сопровождение участников фестиваля Viva Mexico-2015, сотрудничала с компанией Chanel, Swissgolden.

Буду рада сотрудничеству!