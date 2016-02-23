Карина karinabaryshevakarinabarysheva
30 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик испанского и английского языков
Добрый день!
Имею 2-летний опыт устных и письменных переводов с испанского и английского языков на русский. Работала должности гида-сопровождающего, осуществляла перевод пресс-конференций на фестивале WOMAD 2013, осуществляла круглосуточное сопровождение участников фестиваля Viva Mexico-2015, сотрудничала с компанией Chanel, Swissgolden.
Буду рада сотрудничеству!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод рус-исп для www.travel2moscow.com252 просмотра
- Перевод рус-исп для Swissgolden251 просмотр
- Устный переводчик испанского языка339 просмотров
Переводы
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$10/час
от $80от 6 часов
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