Графический и веб-дизайнер

Разрабатываю стильные и качественные

- Сайты (на Тильде и Таплинк)

- Презентации

- Гайды

- Оформление сообществ Вк, обложек для постов в IG, сторис, обложки для Телеграмм

Сайт можно разработать «под ключ» со сборкой на платформе, а также отдельно дизайн

Я за продуктивное и экологичное сотрудничество.