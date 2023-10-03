Графический и веб-дизайнер
Разрабатываю стильные и качественные
- Сайты (на Тильде и Таплинк)
- Презентации
- Гайды
- Оформление сообществ Вк, обложек для постов в IG, сторис, обложки для Телеграмм
Сайт можно разработать «под ключ» со сборкой на платформе, а также отдельно дизайн
Я за продуктивное и экологичное сотрудничество.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Сайт для магазина свечей ручной работы1 просмотр
- Баннерынет просмотров
- Сайт для спа салона3 просмотра
- Сайт для фотографанет просмотров