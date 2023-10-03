karinablog

Карина karinablog

 
26 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический и веб-дизайнер

Разрабатываю стильные и качественные
- Сайты (на Тильде и Таплинк)
- Презентации
- Гайды
- Оформление сообществ Вк, обложек для постов в IG, сторис, обложки для Телеграмм
Сайт можно разработать «под ключ» со сборкой на платформе, а также отдельно дизайн
Я за продуктивное и экологичное сотрудничество.

Портфолио