karinabuniaieva

Доброго времени суток .Готова к любым задачам .Обещаю своевременное выполнение.Качественно и грамотно оформленною работу гарантурую.
Начинающий фрилансер .
Имею опыт написания статей ,и перевод текстов (научных и исследовательских).
Языки которыми владею :украинский,английский,русский.
Также могу работать в ритме многозадачности .
Умею грамотно излагать мысли ,а так же писать .
Несу ответственность за свою работу ,по этому ошибок не допускаю
Буду рада любым предложениям ,которые смогут пополнить мое портфолио,и за которое разумееться будет полагаться вознаграждение.