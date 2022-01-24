karinabuniaieva

Доброго времени суток .Готова к любым задачам .Обещаю своевременное выполнение.Качественно и грамотно оформленною работу гарантурую.

Начинающий фрилансер .

Имею опыт написания статей ,и перевод текстов (научных и исследовательских).

Языки которыми владею :украинский,английский,русский.

Также могу работать в ритме многозадачности .

Умею грамотно излагать мысли ,а так же писать .

Несу ответственность за свою работу ,по этому ошибок не допускаю

Буду рада любым предложениям ,которые смогут пополнить мое портфолио,и за которое разумееться будет полагаться вознаграждение.