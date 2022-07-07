karinamakarova

Makarova

8 лет занимаюсь копирайтингом. За это время у меня было 3 крупных проекта и такое же количество постоянных заказчиков. Последние несколько лет занимала должность главреда на новостном портале, но в связи с военным положением - потеряла работу.В 2014 году получила педагогическое образование на факультете естественных наук.Прочла, вникла и применила на практике книги Максима Ильяхова.Порядочность и честность - качества, которые хочется видеть в заказчике.Хочу расти, работать, делать проекты полезными. Спасибо!