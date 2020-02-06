karinaskrundz34

Сайты, getcource, авторассылки
Создание сайтов в Tilda, регистрация домена и привязка к сайту
Создание визуального контенкта для соцсетей, создание сообществ в ВК, групп в FB, бота в Telegram
Базовые настройки GetCource: создание тренинга и загрузка уроков, настройка рассылок и процессов, визуальное оформления уроков в GetCourse
Организация и настройка вебинаров в GetCourse и Бизон 365, техническое сопровождения вебинара, настройка вебинарных воронок, создание презентации для вебинара
Настройка авторасссылок в соцсетях через BotHelp и Senler
Продвижение аккаунтов в Инстаграм, видео-макеты для stories в Instagram, визуальный и видео контент в Instagram, таргет
Действие аккаунта приостановлено!