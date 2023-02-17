karinaslivets

Продающий и стильный дизайн
Привет!
Меня зовут Карина, я - веб дизайнер. По совместительству работаю в IT-компании и знаю все, что нужно для продающего, стильно и понятного в использовании сайта!
Виды работ:
Лендинг;
Интернет-магазин;
Таплинк;
Баннеры;
Креативы;
Мобильное приложение и т.д.
Работаю качественно и быстро!
Люблю свою работу, поэтому, если Вы хотите перевести Ваш бизнес на новый уровень - Вам точно ко мне :)
Контакты
• Telegram: https://t.me/slkarina
• e-mail: [email protected]
Буду рада ответить на любой Ваш вопрос :)