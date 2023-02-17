karinaslivets

Продающий и стильный дизайн

Привет!

Меня зовут Карина, я - веб дизайнер. По совместительству работаю в IT-компании и знаю все, что нужно для продающего, стильно и понятного в использовании сайта!

Виды работ:

Лендинг;

Интернет-магазин;

Таплинк;

Баннеры;

Креативы;

Мобильное приложение и т.д.

Работаю качественно и быстро!

Люблю свою работу, поэтому, если Вы хотите перевести Ваш бизнес на новый уровень - Вам точно ко мне :)

Контакты

• Telegram: https://t.me/slkarina

• e-mail: [email protected]

Буду рада ответить на любой Ваш вопрос :)