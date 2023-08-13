karinasoul

Карина Куц karinasoul

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Доброго времени суток! Очень рада, что вы посетили мой профиль, а теперь я расскажу немного о себе подробнее:

Я веб-дизайнер, который поможет вам воплотить в жизнь тот самый сочный и необычный, а главное запоминающийся веб-дизайн конкретно для вашего проекта. Работаю с такими программами как:

  • Tilda

  • Figma

Также могу разработать для вас:

  1. Целевую страницу

  2. Многостраничный сайт

  3. Сайт-визитку

  4. Карточку для маркетплейса

  5. Редизайн или совершенно новую и стильную презентацию

Буду рада новой работе!

Портфолио

Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $60от 2 дней
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