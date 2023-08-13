Доброго времени суток! Очень рада, что вы посетили мой профиль, а теперь я расскажу немного о себе подробнее:
Я веб-дизайнер, который поможет вам воплотить в жизнь тот самый сочный и необычный, а главное запоминающийся веб-дизайн конкретно для вашего проекта. Работаю с такими программами как:
Tilda
Figma
Также могу разработать для вас:
Целевую страницу
Многостраничный сайт
Сайт-визитку
Карточку для маркетплейса
Редизайн или совершенно новую и стильную презентацию
Буду рада новой работе!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- LANDING PAGE GREEN2 просмотра
Дизайн сайтов
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$10/час
от $60от 2 дней
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