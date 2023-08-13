Доброго времени суток! Очень рада, что вы посетили мой профиль, а теперь я расскажу немного о себе подробнее:

Я веб-дизайнер, который поможет вам воплотить в жизнь тот самый сочный и необычный, а главное запоминающийся веб-дизайн конкретно для вашего проекта. Работаю с такими программами как:

Tilda

Figma

Также могу разработать для вас:

Целевую страницу Многостраничный сайт Сайт-визитку Карточку для маркетплейса Редизайн или совершенно новую и стильную презентацию