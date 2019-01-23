ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Организация, которую я возглавляю осуществляет переводы с разных языкаов. У меня команда высококачественных и добросовестных переводчиков с большим опытом работы. Я в фриланесе совсем недавно и чтобы дать заказчикам возможность убедиться в качесстве моей работы, я готова на этом этапе предложить услуги за заниженные цены.
Что же касается работы копирайтера, то как профессиональный психолог, при написании текстов я максимально пользуюсь своими психологическими знаниями для получения хорошей продукции.
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от $10от 1 дня
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