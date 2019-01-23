karinenalchajyan

Карине karinenalchajyan

 
69 летАрмения/Ереван
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

﻿Организация, которую я возглавляю осуществляет переводы с разных языкаов. У меня команда высококачественных и добросовестных переводчиков с большим опытом работы.  Я в фриланесе совсем недавно и  чтобы дать заказчикам возможность убедиться в качесстве моей работы, я готова на этом этапе предложить услуги за заниженные цены. 

﻿Что же касается работы копирайтера, то как профессиональный психолог, при написании текстов  я максимально пользуюсь своими психологическими знаниями для получения хорошей продукции.

  

Портфолио
Переводы
нет отзывов
$4/час
от $10от 1 дня
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