karinka_20

Активная, интересная, общительная, внимательная, целеустремленная, аккуратная. Верю, что всему можно научиться, главное - желание.
Контакты: +380660773248 (звонки, сообщения, Telegram)
Instagram: karinka.kovalenko
E-mail: [email protected]
Знание языков: русский, украинский - отличный
английский - pre-intermediate
итальянский, польский - базовый уровень.
Опыт работы в различных сферах, в том числе и на удаленке.
Опыт работы с текстом (рерайт, копирайт, перевод, транскрибация, статьи на заказ, набор текста) - 14 месяцев.
Есть навык (и опыт) работы в различных текстовых редакторах, в том числе онлайн.
Всегда открыта для разного рода интересных предложений. Готова работать много и старательно.