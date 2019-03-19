karinka_20

Активная, интересная, общительная, внимательная, целеустремленная, аккуратная. Верю, что всему можно научиться, главное - желание.

Контакты: +380660773248 (звонки, сообщения, Telegram)

Instagram: karinka.kovalenko

E-mail: [email protected]

Знание языков: русский, украинский - отличный

английский - pre-intermediate

итальянский, польский - базовый уровень.

Опыт работы в различных сферах, в том числе и на удаленке.

Опыт работы с текстом (рерайт, копирайт, перевод, транскрибация, статьи на заказ, набор текста) - 14 месяцев.

Есть навык (и опыт) работы в различных текстовых редакторах, в том числе онлайн.

Всегда открыта для разного рода интересных предложений. Готова работать много и старательно.