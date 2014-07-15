kariy

Ольга kariy

 
36 летРоссия/Новосибирск
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Aoor
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Доработка Opencart. Установить модули
Ольга весьма приятный человек в общении, с оплатой и тз так же никаких проблем, рекомендую)
Сергею огромное спасибо! Работа выполнена исключительно. Точно в срок, точно по тех.заданию.Сделал те моменты, которые раньше у некоторых "специалистов" никак не получались. Это первое мое сотрудничество, которое оставило только положительные эмоции. Однозначно рекомендую, и буду сама обращаться еще.
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keener84
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Доработка магазина на Opencart.
Ольга - эталон заказчика. Четко составлено ТЗ, всегда на связи, вежлива и культурна в общении. Моментальная оплата. Рекомендую всем!
Все сделано профессионально, на высшем уровне. Результат превзошел ожидания и всё получилось лучше, чем было в ТЗ. Олег всегда на связи, быстро отвечает на возникшие вопросы. Работа сделана быстро, в срок. Остались только положительные впечатления о сотрудничестве. Однозначно рекомендую! Буду обязательно обращаться ещё.
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LenaSIM
Елена 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$350
10 баллов
9 лет назад
Небольшой интернет-магазин из шаблона на OpenCart
Понравилось работать с Ольгой.ъ Четкая постановка задачи. Задержек с оплатой не было. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Выражаю ОГРОМНУЮ благодарность Елене!!! Все сделано точно в соответствии с пожеланиями.Сроки соблюдены. В процессе появлялись неучтенные в ТЗ моменты, Елена всегда шла на встречу и находила решения. Рекомендую как ответственного исполнителя. Было очень приятно работать. Обязательно буду обращаться еще!
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JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текстов для сайта видеонаблюдения
Спасибо за интересную работу и оперативную оплату! Обращайтесь еще!
Отличный исполнитель! Работает очень быстро, и очень качественно! Буду обращаться еще. Все сроки соблюдены, работа сделана на отлично. Рекомендую!
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