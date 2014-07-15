Необходимо настроить галерею, не добавляются новые фотографии (наши работы). Настроить корректное отображение на мобильных устройствах. сайт ледом.рф
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Перестали приходить уведомления о заказах. Необходимо настроить.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Оптимизация тегов и метатегов, оптимизация контента,устранение ошибок и т.д. Полную информацию по аудиту скину на почту. Пишите окончательную цену за услугу по представленному ТЗ, а не по часам.Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо установить несколько модулей на магазин Opencart. И небольшие доработки. Бриф во вложении. Без предоплаты.Только ответственный исполнитель. Рассмотрю предложения только с указанием сроков и суммы.Завершен8 лет назад
Необходимо установить и настроить модуль экспорта товаров в Яндекс.Маркет. Магазин на Opencart. Без предоплаты.Интернет-магазины7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо немного переделать и перевести на русский язык простенькое приложение. Сделать правильное отображение слов (без переносов и т.д) Поменять иконку и название приложения. Исходников нет. Без предоплаты.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходима установка нескольких модулей и небольшие правки по сайту. ТЗ вышлю. Оплата частями. Предоплату не делаю.Завершен9 лет назад
Написать тексты для пользователей во все разделы каталога. Объем текста, знаков (без пробелов): 800-1500 Срок выполнения: 3-4 суток Написать тексты в карточке товара.Объем текста, знаков (без пробелов): 700-1000. Сформировать комплекты из товаров и к ним изображения. Исходники сайты на ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Требуется сделать сайт интернет магазина по продаже и монтажу (установке) систем видеонаблюдения,сигнализаций,GPS-трекеров. Задача - сделать максимально простой для понимания пользователя и удобный сервис по продаже. Товарных позиций не более 100. Перенести шаблон с Magento на Opencart. Сам Шаблон ...Завершен9 лет назад