Ф.И.О. Вакуленко Карина Олеговна

(1987 года рождения)

Контактная информация Адрес: 86427, Донецкая обл.,

г. Енакиево, ул. Вильямса 14/59;

тел: 8(095)5879252,

e-mail: [email protected]

Образование Горловский Государственный Педагогический Институт Иностранных Языков, факультет английского языка (с 2004 по 2009 год). Специальность: Учитель английского, испанского, немецкого языков и зарубежной литературы. В данный момент занимаюсь повышением квалификации (прохожу курс школы корреспондентского обучения «Английский для высшего уровня»).

Профессиональные навыки и знания Высокий уровень владения тремя иностранными языками, знание ПК, знание зарубежной литературы, грамотная устная и письменная речь, быстрая скорость набора текстов.

Опыт работы С 2005 по 2007 г. – вожатая в ДОЦ «Ласточка»;

2008 г. – получила повышение и успешно проработала воспитателем в ДОЦ «Ласточка»;

В 2007-м году занимала должность члена комиссии на одном из избирательных участков г. Горловки. С 2006 года даю индивидуальные уроки английского языка (репетитор).

С июля по август 2009 года была в числе обслуживающего персонала в туристическом комплексе Арго (вилла «Арго», г. Алушта, Крым).

С февраля по апрель 2010 года проработала переводчиком в международном клубе знакомств «Орхидея» (г. Горловка).

С апреля 2010 года по нынешнее время работаю удалённым переводчиком-фрилансером и копирайтером (academic writer) в Донецкой фирме (Livingston Research Group).

С августа 2010 года по январь 2011 проработала менеджером в ЧП «Мозаика» (г. Енакиево, частичная занятость).

C января 2011 года копирайтер-рерайтер (фрилансер)