Во фрилансе все средства хороши, но для дополнительного заработка предпочитаю любимое веб-программирование на PHP, любой сложности.

Все указанное в портфолио написано на PHP с MySQL, имеет административные интерфейсы.

Возможно написание сложных многопользовательских распределенных баз данных и не сложное (не постоянное) администрирование Linux/FreeBSD серверов (дальше исправления работы Apache/MySQL/Samba/FTP в "чужих" серверах предпочитаю не копаться, сисадмином работаю только на постоянной основе).

Поскольку заработок далеко не основной, дорого не будет. Хотя, зависит от проекта.

Из дополнительных навыков - владею разговорными Английским (нормально, наверное) и Французским (похуже - практики мало). Русский тоже знаю. :)

Послужной список - Classified Information. :)