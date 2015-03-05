karlik

Мирк karlik

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Т Л Liberta

Здравствуйте! Вы в творческой лаборатории Liberta. Ознакомьтесь с предоставляемыми для вас вариантами нашей деятельности.

Сферы деятельности: Рисунок, 3d моделирование объектов, фотография, аудио редактирование и запись звука.

 Рисунок

 Придумаю, разработаю и оформлю для вас персонажи, объекты; тематические, эмблемные в 2d виде. Также наброски для 3d моделей. Любой рисунок в авторском исполнении или реплика чужого рисунка в любом из форматов изображения. 3d моделирование объектов в случае большого номинала времени и интереса к конкретной задаче.

 Фото

 Редактирование фотографи: коллаж, восстановление, работа с эффектами для фото. Нанесение водяных знаков, подписей, авторских инициалов и пр. на ваши фотографии прозрачным шрифтом.

 Звук

 Редактирование аудио-файлов

Запишу любое музыкальное сопровождение к мероприятиям в разнообразных жанрах и стилях (в пределах моей компетенции). Персональное сотрудничество. Запись эксклюзивных сэмплов, вступлений, фирменных звуковых титров, марок. Сочинение и запись треков и передача проекта заказчику.

Аудиомонтаж
нет отзывов
$1.5/час
от $3от 4 часов
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
нет рейтинга
Музыка и Звуки
нет отзывов
$3/час
от $3от 5 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
$3/час
от $3от 8 часов
нет рейтинга