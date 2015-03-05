Т Л Liberta

Здравствуйте! Вы в творческой лаборатории Liberta. Ознакомьтесь с предоставляемыми для вас вариантами нашей деятельности.

Сферы деятельности: Рисунок, 3d моделирование объектов, фотография, аудио редактирование и запись звука.

Рисунок

Придумаю, разработаю и оформлю для вас персонажи, объекты; тематические, эмблемные в 2d виде. Также наброски для 3d моделей. Любой рисунок в авторском исполнении или реплика чужого рисунка в любом из форматов изображения. 3d моделирование объектов в случае большого номинала времени и интереса к конкретной задаче.

Фото

Редактирование фотографи: коллаж, восстановление, работа с эффектами для фото. Нанесение водяных знаков, подписей, авторских инициалов и пр. на ваши фотографии прозрачным шрифтом.

Звук

Редактирование аудио-файлов