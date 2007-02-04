Написание текстов выступлений.

Вам необходимо выступить с речью на собрании, праздничном мероприятии, выпускном вечере или в кругу друзей?

Вам хочется, чтобы Ваша речь произвела впечатление на собравшихся и осталась в их памяти, а возможно ускорила продвижение по службе?

Вы страстно желаете, чтобы Вас оценили по достоинству, но выступая публично Вы теряетесь и не знаете о чем говорить?

Вы не нашли в себе способностей в написании эффективных выступлений или еще недостаточно развили это умение?

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С глубоким уважением, искренне Ваши .