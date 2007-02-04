Написание текстов выступлений.
Вам необходимо выступить с речью на собрании, праздничном мероприятии, выпускном вечере или в кругу друзей?
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