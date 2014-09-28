karmen-siuyta

Любовь karmen-siuyta

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Дизайн одежды, мебели, интерьеров, рекламы и полиграфической продукции

Дипломы и образование:

2005г. - Курсы закройщика и портного в Технологическом колледже ;

2004-2009гг. – Технический Университет Молдовы,

факультет: легкой промышленности

специальность: инженер-дизайнер;

2005гг.- Курсы английского языка в лицее «Михай Греку»

2009-2010гг.– Курсы дизайна мебели в Центре обучения «NEOMAESTRO»

2009-2010гг.– Курсы дизайна интерьера в Центре обучения

«NEOMAESTRO»

Опыт работы:

2005-2007 «ARBASADAN» SRL – дизайнер, портная (работа с клиентами, разработка эскизов, снятие мерок, проектирование конструкции и пошив изделия)

2008-2009 «Viitorul» SRL- дизайнер мебели (работа с клиентами, разработка эскизов, снятие размеров, проектирование конструкции и создание 3d визуализации)

2010-2014 «Imona grupl» SRL- дизайнер рекламы и полиграфической продукции (работа с клиентами, разработка эскизов макетов для наружной рекламы, интерьерной печати и полиграфической продукции, предпечатная подготовка)

Также имеется опыт в дизайне интерьеров , работа с чертежами .

Навыки работы на ПК:

Word, Excel, , Photoshop, Coreldraw, Autocad, 3d max +Vrey, ArchiCad, Bicad, Illustrator, Indesign, Internet.

Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $30
от 30 дней
#1104
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $20
от 3 дней
#1397
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1438
Фирменный стиль
нет отзывов
от $50
от 5 дней
#1476
3D-графика
нет отзывов
от $50
#1519
Дизайн продукции
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#1585
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
от $30
от 10 дней
#2795
Баннеры
нет отзывов
от $30
от 3 дней
#3603
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 5 дней
#3921
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