Дипломы и образование:
2005г. - Курсы закройщика и портного в Технологическом колледже ;
2004-2009гг. – Технический Университет Молдовы,
факультет: легкой промышленности
специальность: инженер-дизайнер;
2005гг.- Курсы английского языка в лицее «Михай Греку»
2009-2010гг.– Курсы дизайна мебели в Центре обучения «NEOMAESTRO»
2009-2010гг.– Курсы дизайна интерьера в Центре обучения
«NEOMAESTRO»
Опыт работы:
2005-2007 «ARBASADAN» SRL – дизайнер, портная (работа с клиентами, разработка эскизов, снятие мерок, проектирование конструкции и пошив изделия)
2008-2009 «Viitorul» SRL- дизайнер мебели (работа с клиентами, разработка эскизов, снятие размеров, проектирование конструкции и создание 3d визуализации)
2010-2014 «Imona grupl» SRL- дизайнер рекламы и полиграфической продукции (работа с клиентами, разработка эскизов макетов для наружной рекламы, интерьерной печати и полиграфической продукции, предпечатная подготовка)
Также имеется опыт в дизайне интерьеров , работа с чертежами .
Навыки работы на ПК:
Word, Excel, , Photoshop, Coreldraw, Autocad, 3d max +Vrey, ArchiCad, Bicad, Illustrator, Indesign, Internet.