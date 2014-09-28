Дизайн одежды, мебели, интерьеров, рекламы и полиграфической продукции

Дипломы и образование:

2005г. - Курсы закройщика и портного в Технологическом колледже ;

2004-2009гг. – Технический Университет Молдовы,

факультет: легкой промышленности

специальность: инженер-дизайнер;

2005гг.- Курсы английского языка в лицее «Михай Греку»

2009-2010гг.– Курсы дизайна мебели в Центре обучения «NEOMAESTRO»

2009-2010гг.– Курсы дизайна интерьера в Центре обучения

«NEOMAESTRO»

Опыт работы:

2005-2007 «ARBASADAN» SRL – дизайнер, портная (работа с клиентами, разработка эскизов, снятие мерок, проектирование конструкции и пошив изделия)

2008-2009 «Viitorul» SRL- дизайнер мебели (работа с клиентами, разработка эскизов, снятие размеров, проектирование конструкции и создание 3d визуализации)

2010-2014 «Imona grupl» SRL- дизайнер рекламы и полиграфической продукции (работа с клиентами, разработка эскизов макетов для наружной рекламы, интерьерной печати и полиграфической продукции, предпечатная подготовка)

Также имеется опыт в дизайне интерьеров , работа с чертежами .

Навыки работы на ПК:

Word, Excel, , Photoshop, Coreldraw, Autocad, 3d max +Vrey, ArchiCad, Bicad, Illustrator, Indesign, Internet.