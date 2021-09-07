karnurmax90

FULL STACK WEB DEVELOPER

Меня зовут Нурлан, я Full Stack Web Developer с 8 летним опытом. Мой последний проект был совместно с выпускниками MIT, который еще финансировал YCombinator. Работаю со своей командой таких же опытных ребят, гарантируем качество и вложиться в договоренный срок. Могу в течение короткого времени (день-два) показать вам часть вашего проекта Открыт к любым заказам (желательно посложнее), прошу писать напрямую в телеграмм: @ssanakul 24/7