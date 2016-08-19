karolina-et

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Мой путь к написанию текстов начался ещё в школе. После 5 лет обучения в 3 лицее города Сургута, меня определили в класс с углубленным изучением русского языка и мировой литературы. После окончания школы я поступила в ВУЗ на факультет международных отношений, и уже на первом курсе поняла, что совершила ошибку. Постепенно я начала работать с текстами удаленно, вскоре моё хобби стало для меня основной работой. Университет я все таки закончила, но по образованию пока не работала.

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