UX/UI дизайнер мобильных приложений

Привет!

Меня зовут Каролина, я UX/UI дизайнер мобильных приложений из Минска. Хорошо владею Figma. Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect.

Считаю себя творческим человеком и использую это в своих работах 珞

Здесь вы можете ознакомиться с моими работами:

﻿📣 Behance: https://www.behance.net/karolina_kuzhelko

📣 Dribbble: https://dribbble.com/CarolinaKuzhelko

📣 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karolina-kuzhelko-8761a5209/