UX/UI дизайнер мобильных приложений
Привет!
Меня зовут Каролина, я UX/UI дизайнер мобильных приложений из Минска. Хорошо владею Figma. Работаю с Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect.
Считаю себя творческим человеком и использую это в своих работах 珞
Здесь вы можете ознакомиться с моими работами:
📣 Behance: https://www.behance.net/karolina_kuzhelko
📣 Dribbble: https://dribbble.com/CarolinaKuzhelko
📣 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/karolina-kuzhelko-8761a5209/
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