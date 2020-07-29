karolinapetrenko

Дипломированный маркетолог с опытом работы, и успешными кейсами.

Привет! Меня зовут Каролина. Я дипломированный маркетолог с 2-я дипломами. Более года опыта работы в интернет маркетинге. Помогу вам с ведением и продвижением ваших бизнес аккаунтов, настройкой рекламы, написанием текстов и составлением контент плана, обработкой фото и монтажем видео. Окончила курсы по SEO и контекстной рекламе. Так что работать с сайтом, я тоже умею). Ищу интересные проекты для работы. Если вам нужны мои услуги, я с удовольствием вам помогу.

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