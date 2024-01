karolinatyu

My name is Karolina. I have been working in the online field for 3 years now. I am engaged in both partial and full maintenance of Instagram accounts: stories, visual, content, and etc.

Меня зовут Каролина.

Я работаю в онлайн- сфере уже 3 года. Занимаюсь полным и частичным ведением аккаунта (сторис, визуал, мобилография, контент план и тд), также провожу консультации для начинающих специалистов и блогеров.

Моим главным качеством является ответственность и любовь к своей работе. Если берусь за дело, то выполняю на 200%.

Также, я владею русским и английским языком на уровне С1.

Какие услуги я оказываю:

-визуал

-контент-план

-оформление сторис и актуальных

-шапка профиля

-редактирование видео (VN, CAPCUT)

-иллюстрации (Photoshop, Illustrator)

-консультации для коммерческих и личных аккаунтов (распаковка и банк идей)

-написание постов (на любые темы)

Portfolio/Портфолио: https://www.canva.com/design/DAE59MXr_c4/UTC-RJRJCaLXDQ-TvSW6DA/view?utm_content=DAE59MXr_c4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#2