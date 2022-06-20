karolinatyu

My name is Karolina. I have been working in the online field for 3 years now. I am engaged in both partial and full maintenance of Instagram accounts: stories, visual, content, and etc.
Меня зовут Каролина.
Я работаю в онлайн- сфере уже 3 года. Занимаюсь полным и частичным ведением аккаунта (сторис, визуал, мобилография, контент план и тд), также провожу консультации для начинающих специалистов и блогеров.
Моим главным качеством является ответственность и любовь к своей работе. Если берусь за дело, то выполняю на 200%.
Также, я владею русским и английским языком на уровне С1.
Какие услуги я оказываю:
-визуал
-контент-план
-оформление сторис и актуальных
-шапка профиля
-редактирование видео (VN, CAPCUT)
-иллюстрации (Photoshop, Illustrator)
-консультации для коммерческих и личных аккаунтов (распаковка и банк идей)
-написание постов (на любые темы)
Portfolio/Портфолио: https://www.canva.com/design/DAE59MXr_c4/UTC-RJRJCaLXDQ-TvSW6DA/view?utm_content=DAE59MXr_c4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink#2