karpenko_marinaa

Марина karpenko_marinaa

 
24 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтинг I SMM I Продвижение

Предоставляю услуги копирайтера,редактора, SMM-менеджера. Работаю быстро икачественно. Готова к долгосрочному сотрудничеству. 

Мои преимущества:

1.      Высшее образование по специальности «Журналистика».

2.      Действующий корреспондент издания «Примечания».

3.      Опыт работы в сфере копирайтинга - 2 года.

4.      Опыт работы в SMM - 4 года.

5.      Грамотная письменная и устная речь. 

Услуги копирайтера:

·        статьи

·        рерайты

·        пресс-релизы

·        новостные тексты

·        тексты для печатных СМИ

·        продающие тексты

·        посты для социальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте)

·        описания товарови услуг, наполнение сайтов

·        контент-план

·        seo-тексты

·        тексты дляпрезентаций, листовок, брошюр, каталогов

·        коммерческиепредложения (разработка, написание) 

Услуги редактора:

·        разбор, анализ,проверка текста

·        мониторингом читательскойили зрительской аудитории

·        стилистический играмматический анализ текста

·        редактированиеваших текстов

Услуги администратора/SMM-менеджера:

·        ведение аккаунтав Инстаграм (бизнес, магазин, компания, личный аккаунт

·        продвижение аккаунта

·        настройка таргетированнойрекламы

·        работа саудиторией

·        сопровождениебренда

·        уникальныйконтент-план

·        уникальные тексты 

Отвечу на любые вашивопросы по телефону, в WhatsApp, Viber, Telegram.

Стоимость и сроки обговариваются индивидуально.

Бесплатные консультации.

Скидки при долгосрочном сотрудничестве. 

Портфолио