Копирайтинг I SMM I Продвижение

Предоставляю услуги копирайтера,редактора, SMM-менеджера. Работаю быстро икачественно. Готова к долгосрочному сотрудничеству.

Мои преимущества:

1. Высшее образование по специальности «Журналистика».

2. Действующий корреспондент издания «Примечания».

3. Опыт работы в сфере копирайтинга - 2 года.

4. Опыт работы в SMM - 4 года.

5. Грамотная письменная и устная речь.

Услуги копирайтера:

· статьи

· рерайты

· пресс-релизы

· новостные тексты

· тексты для печатных СМИ

· продающие тексты

· посты для социальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте)

· описания товарови услуг, наполнение сайтов

· контент-план

· seo-тексты

· тексты дляпрезентаций, листовок, брошюр, каталогов

· коммерческиепредложения (разработка, написание)

Услуги редактора:

· разбор, анализ,проверка текста

· мониторингом читательскойили зрительской аудитории

· стилистический играмматический анализ текста

· редактированиеваших текстов

Услуги администратора/SMM-менеджера:

· ведение аккаунтав Инстаграм (бизнес, магазин, компания, личный аккаунт

· продвижение аккаунта

· настройка таргетированнойрекламы

· работа саудиторией

· сопровождениебренда

· уникальныйконтент-план

· уникальные тексты

Отвечу на любые вашивопросы по телефону, в WhatsApp, Viber, Telegram.

Стоимость и сроки обговариваются индивидуально.

Бесплатные консультации.

Скидки при долгосрочном сотрудничестве.