Марина karpenko_marinaakarpenko_marinaa
Предоставляю услуги копирайтера,редактора, SMM-менеджера. Работаю быстро икачественно. Готова к долгосрочному сотрудничеству.
Мои преимущества:
1. Высшее образование по специальности «Журналистика».
2. Действующий корреспондент издания «Примечания».
3. Опыт работы в сфере копирайтинга - 2 года.
4. Опыт работы в SMM - 4 года.
5. Грамотная письменная и устная речь.
Услуги копирайтера:
· статьи
· рерайты
· пресс-релизы
· новостные тексты
· тексты для печатных СМИ
· продающие тексты
· посты для социальных сетей (Инстаграм, ВКонтакте)
· описания товарови услуг, наполнение сайтов
· контент-план
· seo-тексты
· тексты дляпрезентаций, листовок, брошюр, каталогов
· коммерческиепредложения (разработка, написание)
Услуги редактора:
· разбор, анализ,проверка текста
· мониторингом читательскойили зрительской аудитории
· стилистический играмматический анализ текста
· редактированиеваших текстов
Услуги администратора/SMM-менеджера:
· ведение аккаунтав Инстаграм (бизнес, магазин, компания, личный аккаунт
· продвижение аккаунта
· настройка таргетированнойрекламы
· работа саудиторией
· сопровождениебренда
· уникальныйконтент-план
· уникальные тексты
Отвечу на любые вашивопросы по телефону, в WhatsApp, Viber, Telegram.
Стоимость и сроки обговариваются индивидуально.
Бесплатные консультации.
Скидки при долгосрочном сотрудничестве.
- Копирайтинг I SMM I Продвижение42 просмотра