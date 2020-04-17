karpenkokseniya

Ксения Карпенко karpenkokseniya

 
29 летРоссия/Железноводск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтерша с большим потенциалом

Здравствуйте, я могу быть вам полезна!

ПИШУ

  • информационные статьи;
  • seo тексты;
  • тексты для социальных сетей;
  • сценарии для анимационных роликов;
  • саммари.
Я не уникальна. Не буду врать и распускать перед вами павлиний хвост.

В копирайтинге всего 2 месяца, но я очень старательная, трудолюбивая и ответственная. Этими качествами обладают многие авторы и вместе с тем я надеюсь, что вы выберете меня. 

Я люблю своё дело, а потому и делаю его хорошо. Готова переделывать до изолинии на кардиограмме. Не страшусь критики. Мой перфекционизм и так мне спать не даёт. 

ЦЕНЫ

НЕ низкие, поторопитесь. Это пока я начинаю, потом будет выше :)

  • Рерайтинг — 85 руб. за тсбп.
  • Копирайтинг  — 170 руб. за тсбп.
  • Seo-копирайтинг — 200 руб. тсбп.
  • Анимационные ролики — 1000 руб. за 1 минуту видео.
  • Другие услуги — по договоренности.
Готовы? Пишите прямо сейчас!

Почта: [email protected]

SEO-копирайтинг