karpenkokseniya

Копирайтерша с большим потенциалом

Здравствуйте, я могу быть вам полезна!

ПИШУ

информационные статьи;

seo тексты;

тексты для социальных сетей;

сценарии для анимационных роликов;

саммари.

Я не уникальна. Не буду врать и распускать перед вами павлиний хвост.

В копирайтинге всего 2 месяца, но я очень старательная, трудолюбивая и ответственная. Этими качествами обладают многие авторы и вместе с тем я надеюсь, что вы выберете меня.

Я люблю своё дело, а потому и делаю его хорошо. Готова переделывать до изолинии на кардиограмме. Не страшусь критики. Мой перфекционизм и так мне спать не даёт.

ЦЕНЫ

НЕ низкие, поторопитесь. Это пока я начинаю, потом будет выше :)

Рерайтинг — 85 руб. за тсбп.

Копирайтинг — 170 руб. за тсбп.

Seo-копирайтинг — 200 руб. тсбп.

Анимационные ролики — 1000 руб. за 1 минуту видео.

Другие услуги — по договоренности.

Готовы? Пишите прямо сейчас!

Почта: [email protected]