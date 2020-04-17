karpenkokseniya

Ксения Карпенко karpenkokseniyakarpenkokseniya
29 летРоссия/Железноводск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Копирайтерша с большим потенциалом
Здравствуйте, я могу быть вам полезна!
ПИШУ
- информационные статьи;
- seo тексты;
- тексты для социальных сетей;
- сценарии для анимационных роликов;
- саммари.
В копирайтинге всего 2 месяца, но я очень старательная, трудолюбивая и ответственная. Этими качествами обладают многие авторы и вместе с тем я надеюсь, что вы выберете меня.
Я люблю своё дело, а потому и делаю его хорошо. Готова переделывать до изолинии на кардиограмме. Не страшусь критики. Мой перфекционизм и так мне спать не даёт.
ЦЕНЫ
НЕ низкие, поторопитесь. Это пока я начинаю, потом будет выше :)
- Рерайтинг — 85 руб. за тсбп.
- Копирайтинг — 170 руб. за тсбп.
- Seo-копирайтинг — 200 руб. тсбп.
- Анимационные ролики — 1000 руб. за 1 минуту видео.
- Другие услуги — по договоренности.
Почта: [email protected]
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