Вёрстка HTML JQuery, Mootools, Администрирование Сетей, Linux

Работал Системным Администратором - 8 лет.

Работа в сфере ISP построение вычислительных сетей любой сложности(WiFi/Ethernet):

1) Бахчисарай - Таврия-Телефон-Телеграф.

2) Бахчисарайском филиале - ООО "КрымИнфоком". http://www.crimeainfo.com/

3) Обслуживал Локальные сети гос. Аптек. и БКАП(Бахчисарайкого Коммунального Аптечного Предприятия) - Обслуживание Windows сетей и Настройка и ввод в эксплуатацию Терминального сервера для многопользовательской работы в 1С:Предприятие.

Вёрстка Шаблонов Сайта HTML, CSS, jQuery, Mootools - 2 года, в небольшой частной компании.

http://www.decorativ-zveno.com.ua - Первая его версия, вёрстка HTML, jQuery.

http://ekspress-forum.com.ua/ - Вёрстка HTML, JS - jQuery.