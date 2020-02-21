ЦЕЛЬ: Заинтересовать пользователя интерактивной мини игрой, после перейти по ссылке. ДИЗАЙН: Приложение должно превликать и быть интуитивно понятным. Аудитория 18-55 лет. Необходимо создать крутой дизайн, в стиле material design. ДЛЯ АДМИНА: Интуитивно понятная админка, возможность давать права модератора ...
Mobile developer
Цель:
Присоединиться к международной компании, которая требует максимальной эффективности и простоянного профессионального развития в замен на достойную оплату.
Ключевые навыки
• PHP 5/7 / Laravel 5
• ReactJS, VueJS
• React Native
• MySQL
• Swift
• HTML5 / CSS3 / Bootstrap 3/4 / SASS
• JavaScript / jQuery
• Git / Bash / Composer
• Jira, Taiga, Trello, ClickUp
• PhpStorm / Atom / XCode
Личностные и профессиональные навыки
• Установление долгосрочных деловых отношений с заказчиками и коллегами.
• Инициативный и творческий подход к разработке проектов.
• Способность эффективно организовать рабочий процесс при
удаленной работе.
• Непрерывное профессиональное и личностное развитие.
Примеры сайтов:
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- Разработка игр1 заявкаЗакрыт4 года назад