karpofff

Устин Карпов karpofff

 
36 летРоссия/Белово
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Mobile developer

Цель:

Присоединиться к международной компании, которая требует максимальной эффективности и простоянного профессионального развития в замен на достойную оплату.

Ключевые навыки

• PHP 5/7 / Laravel 5

• ReactJS, VueJS

• React Native

• MySQL

• Swift

• HTML5 / CSS3 / Bootstrap 3/4 / SASS

• JavaScript / jQuery

• Git / Bash / Composer

• Jira, Taiga, Trello, ClickUp

• PhpStorm / Atom / XCode

Личностные и профессиональные навыки

• Установление долгосрочных деловых отношений с заказчиками и коллегами.

• Инициативный и творческий подход к разработке проектов.

• Способность эффективно организовать рабочий процесс при

удаленной работе.

• Непрерывное профессиональное и личностное развитие.

Примеры сайтов:

PHPJavascriptLaravelMySQLHTMLBootstrapjQueryReact NativeBashXcodeSASSReact.jsGitSwift

  • Приложение для CPA оффера

    ЦЕЛЬ: Заинтересовать пользователя интерактивной мини игрой, после перейти по ссылке. ДИЗАЙН: Приложение должно превликать и быть интуитивно понятным. Аудитория 18-55 лет. Необходимо создать крутой дизайн, в стиле material design. ДЛЯ АДМИНА: Интуитивно понятная админка, возможность давать права модератора ...

    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    4 года назад