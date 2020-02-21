ЦЕЛЬ: Заинтересовать пользователя интерактивной мини игрой, после перейти по ссылке. ДИЗАЙН: Приложение должно превликать и быть интуитивно понятным. Аудитория 18-55 лет. Необходимо создать крутой дизайн, в стиле material design. ДЛЯ АДМИНА: Интуитивно понятная админка, возможность давать права модератора ...