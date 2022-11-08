Брендинговый дизайнер

Приветствуем всех, с вами дизайнер-графики Кирилл Карпов.

Я помогу вам найти решение для своего дела через визуальный контент. Дизайн — универсальный инструмент, который наглядно помогает совершить коммуникацию между продуктом и покупателем.

Основные виды направления:

Корпоративная идентификация, логотип — про узнаваемость и распознаваемость в социуме, выраженная через айдентику, брендбук, эмблему, фирменный стиль, цвет, значки.

Полиграфия — про изобразительность в печатном варианте, выраженная через визитки, рекламный макет, меню для мест общественного питания, прайсы, подарочные сертификаты, баннеры, плакаты, постеры и афишы.

Оформление социальных сетей — про современный способ общения, выраженная через посты, обложки и фото профиля.