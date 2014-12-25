kartel123

Талашко kartel123

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Контактная почта: [email protected]

  • 4 статьи на мед. тему.

    $25

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор с опытом для написания 4 информационных статей на медицинскую тему (Описание препаратов. Специальных знаний не требуется). Средний объем каждой статьи - 10 тыс. символов. ...

    Написание статей
    Рерайтинг6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 100 статей на сайт от 35 руб./1000 + доп. доплата

    $380

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор для написания 100 статей на информационный сайт по теме паразиты человека. Писать нужно только согласно плану статьи. Никаких вписываний ключевых слов и подобных seo-штук нет. ...

    Написание статей
    Рерайтинг29 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 100+ Статей на сайт от 30 руб./1000

    $300

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор для написания 100+ статей на информационный сайт по теме паразиты человека. Будет большим плюсом если разбираетесь в теме. Писать нужно 1-2 статьи в день. Средний объем статьи 6 ...

    Написание статей
    Рерайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • 100+ Статей на сайт от 30 руб./1000

    $310

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор для написания 100+ статей на информационный сайт по теме паразиты человека. Будет большим плюсом если разбираетесь в теме. Писать нужно 1-2 статьи в день. Средний объем статьи 6 ...

    Написание статей
    Рерайтинг21 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • 100+ Статей на сайт от 30 руб./1000

    $310

    Здравствуйте! Нужен грамотный автор для написания 100+ статей на информационный сайт по теме паразиты человека. Будет большим плюсом если разбираетесь в теме. Средний объем статьи 6 тыс. без пробелов. Писать тексты под ...

    Написание статей
    Рерайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужны уникальные статьи экскурсий

    Нужны уникальные статьи экскурсий по Беларуси типа этой: http://lignum-eco.by/index.php/ekskursii/odnodnevnye/item/60-eckskursiay-puska-ded-moroz Оплата 35 руб. за 1000 символов. Уникальность от 99% по text.ru Отсутствие ошибок и стилистических ляпов. Оплата по факту

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад