Ваш персональный помощник

Могу быть виртуальной ассистентом в поиска товаров или услуг в сети Интернет.

Подберу оптимальный комплектующие для ПК, оргтехника, ПО, исходя из бюджета (все комплектующие подбираю по совместимости, качеству, и рейтингу производителя).

Предоставляю услуги по быстрому подсчету ЕСВ, ЕП, НДС, ЗП и других отчислений в бюджет за отчетный период.

Помогу заполнить декларации ЕН и НДФЛ.

Найду правильные коды для товаров согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности или для услуг по Государственному классификатору продукции и услуг ДК 016-2010 для корректной регистрации налоговых накладных.

Предоставляю консультации по госзакупкам.

Найду правильные коды товары и услуги по Единому закупочному словаре ДК 021: 2015 для участия в государственных закупках.

Разработаю дизайн интерфейса вашего приложения по ТЗ, создам листовки, брошюры, упаковки (2D векторная графика).