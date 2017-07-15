kartovdmitry

Куплю качественный скрипт MLM-игры типа Птичек, которые несут яйца, продавая которые, получаешь реальные деньги. Качественный, значит без дыр и который можно посмотреть. Рассмотрю только реальные предложения. Сообщения в стиле: мы студия молодых профессионалов, сделаем в ...
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- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо разработать сайт по продаже автозапчастей, в котором клиенты могут подобрать запчасти, указав vin номер. Информация будет браться из программы 1С "Далион". Предпочтения будет отдаваться разработчикам с опытом подобной работы. На какой cms будете делать? Сколько ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо готовый скрипт экономической игры проверить на дыры, вычистить, довести до работоспособного состояния, настроить и запустить проект.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать алгоритм экономической игры, на примере: [url=http://www.aircraft-money.ru/]www.aircraft-money.ru[/url]Разработка игр5 заявокЗакрыт6 лет назад