kartovdmitry

Дмитрий Картов kartovdmitry

 
38 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Скрипт экономической игры

    Куплю качественный скрипт MLM-игры типа Птичек, которые несут яйца, продавая которые, получаешь реальные деньги. Качественный, значит без дыр и который можно посмотреть. Рассмотрю только реальные предложения. Сообщения в стиле: мы студия молодых профессионалов, сделаем в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт по подбору запчастей

    Необходимо разработать сайт по продаже автозапчастей, в котором клиенты могут подобрать запчасти, указав vin номер. Информация будет браться из программы 1С "Далион". Предпочтения будет отдаваться разработчикам с опытом подобной работы.  На какой cms будете делать? Сколько ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад