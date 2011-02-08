Самыми распространёнными неисправностями и поломками принтеров являются порванная термопленка, изношенный ролик захвата бумаги, стёртая тормозная площадка. Для вызова мастера на ремонт оргтехники вам нужно просто позвонить в наш сервисный центр КБ «Заправка», назвать производителя (например: HP, Samsung), номер модели (обычно четырёхзначное число), и что вам не нравиться в работе аппарата. И ожидайте нашего специалиста в ближайшее время. Ремонт принтеров, как и заправка картриджей, не отнимет у вас много времени. Наши заправщики и мастера знают своё дело. Политика нашей фирмы такова, что мы никогда не стараемся ограничиться только лишь разовым ремонтом изделия.