kartskarts

Нужно отредактировать дизайн сайта ( сделать более ярким и продающим ) Наполнить лендинг фишками ( форма заказа, акция и т.д. ) Изменить наполнение http://социальная-карта-студента.рф/ Новую версию залить на хостинг Работаю без предоплат, вы делаете макет, я оплачиваю и вы заливаете ...