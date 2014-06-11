kartskarts

Нужно отредактировать дизайн сайта ( сделать более ярким и продающим ) Наполнить лендинг фишками ( форма заказа, акция и т.д. ) Изменить наполнение http://социальная-карта-студента.рф/ Новую версию залить на хостинг Работаю без предоплат, вы делаете макет, я оплачиваю и вы заливаете ...
Артем Куклев kartskartskartskarts
42 годаВеликобритания/Манчестер
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
- $100Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
http://социальная-карта-студента.рф/ Нужно отредактировать этот лендинг сделать его более красочным и презентабельным Функционал оставить.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужно сделать лендинг недорогой тематика : студенческие билеты продажаСайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно увеличить поток целевой аудитории на сайт http://kartastudent.org/ Пишите что готовы предложить и ожидаемый результат.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Улучшить лендинг Поменять дизайн Сделать более удобный функционал Настроить статистику конверсии Форму онлайн отправки заказа Шаги убеждающ клиента на продажу Сайт : http://социальная-карта-студента.рф/Наполнение сайтов1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужно продвинуть сайт в соц.сетях и сделать чистый трафик на сайт http://kartastudent.org/Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт10 лет назад