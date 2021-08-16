karvina_tg

Настраиваю таргетированную рекламу для Вашего бизнеса! Продвижение и продажи вашиего продукта или услуги!

Меня зовут Полина, я юный таргетолог, который берётся с ответственностью за работу, выполняет качественно и с трепетом относиться к клиентам.

Я прошла обучения, тренинги, марафоны для получения знаний, но на этом не останавливаюсь! Дальше прохожу обучения, ищу новые знания и обновляю их. Постоянно необходимо обучаться и быть в курсе происходящего в мире рекламы и продвижения.

Начинаю свою деятельность в этой нище и надеюсь, что свой проект Вы мне доверите и будете довольны результатом.

Предоставляю бесплатную консультацию перед тем, как запускать рекламу.

Всегда нахожусь онлайн и даю отчёты ежедневно, что происходит в рекламном кабинете.

Стоимость своих услуг оцениваю 5000 рублей, не считая рекламного бюджета. Так как я оформляю кейсы/отзывы/портфолио, не беру сверх сумму. А может получиться и так, что мы продолжим наше сотрудничество. Если работой не довольны, то гарантия возврата средств за свои услуги возвращаю!

Никогда не сомневайтесь в том, что Вы отдадите деньги в Свой бизнес новичку и ничего не получите взамен!

Во-первых, в таргетированной рекламе Ваш бизнес никогда не будет в минусе. Вас заметят, Вас запомнят, что потенциальные клиенты/пользователи, что сам Facebook, который наизусть знает каждого пользователя.

Во-вторых, новичок будет относиться к Вашей работе вдвойне серьезно, ответственно и сделает всё так, чтобы клиент оставался довольным, ведь это для него очень важно вначале карьерного пути!

Смело доверяйте Ваши работы после консультации, когда понимайте, что все детали обсуждены и доверие вызывает исполнитель!

Благодарю за то, что прочитали и откликнулись!

Прекрасного настроения!