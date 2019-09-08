kasatkinroman

Необходимо сделать доработки на сайте. Сайт на joomla. Все подробности в ТЗ, которое вышлю по запросу
Веб-программирование5 заявок
Закрыт
6 лет назад
Необходимо сделать доработки на сайте. Сайт на joomla. Все подробности в ТЗ, которое вышлю по запросу
Требуется доработка на сайте : - вид новостей переделать, скопировать из другого - на главную оформить 3 последних новости, с новым дизайном - сделать еще раздел почти как новости, но ...
Реализовать функцию поиска в мобильной версии сайта на Opencart, установить pop-up расширение На сайте на OpenCart необходимо реализовать функцию поиска в мобильной версии и установить pop-up расширение. Стоимость договорная.