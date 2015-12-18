kashtann

Павел kashtann

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание любых сайтов на CMS Joomla, WordPress, многостраничных Landing page. Кросбраузерная и адаптивная вёрстка, доработка сайта.

Средне-специальное образование в сфере IT. Опыт работы более 7 лет в этой сфере. В июле 2015 уволился с официальной должности Веб-мастера проработав им 2 года.

Навыки:

  • HTML5, CSS, PHP.
  • Основная работа с макетами в Photoshop/Gimp.
  • Отличное знание CMS Joomla (в основном), WordPress.
  • Помогу с покупкой домена и расположением сайта на хостинге.
  • Наполнение сайта информацией
  • Установка и настройка дополнительных модулей
Работы нашей компании можно посмотреть на сайте ip-systems.su