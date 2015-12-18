Создание любых сайтов на CMS Joomla, WordPress, многостраничных Landing page. Кросбраузерная и адаптивная вёрстка, доработка сайта.

Средне-специальное образование в сфере IT. Опыт работы более 7 лет в этой сфере. В июле 2015 уволился с официальной должности Веб-мастера проработав им 2 года.

Навыки:

HTML5, CSS, PHP.

Основная работа с макетами в Photoshop/Gimp.

Отличное знание CMS Joomla (в основном), WordPress.

Помогу с покупкой домена и расположением сайта на хостинге.

Наполнение сайта информацией

Установка и настройка дополнительных модулей