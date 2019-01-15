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Екатерина
kasia5
kasia5
29 лет
Польша
/
Ченстохова
5 лет на
фриланс
-бирже
Была
5 лет назад
Менеджер ВЭД
Знание языков
Английский — выше среднего
Польский — выше среднего
Русский — свободно
Турецкий — начинающий
Украинский — свободно
Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, аналитическое мышление, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни,усидчивость и настойчивость.
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