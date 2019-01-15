Менеджер ВЭД

Знание языков

Английский — выше среднего

Польский — выше среднего

Русский — свободно

Турецкий — начинающий

Украинский — свободно

Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, аналитическое мышление, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни,усидчивость и настойчивость.