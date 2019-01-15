kasia5

Екатерина kasia5

 
29 летПольша/Ченстохова
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Менеджер ВЭД

Знание языков

  • Английский — выше среднего
  • Польский — выше среднего
  • Русский — свободно
  • Турецкий — начинающий
  • Украинский — свободно
Своими сильными сторонами считаю коммуникабельность, аналитическое мышление, ориентированность на результат, позитивное отношение к жизни,усидчивость и настойчивость.