Режиссер видеомонтажа, видеодизайнер

﻿Я Сергей Касиян, режиссер видеомонтажа, видеодизайнер. Я специализируюсь на цифровой обработке видео, коррекции цвета, графике и анимации. 100+ работ в портфолио. Опыт работы более 3 лет, и я совершенствую свои навыки каждый день. 50+ счастливых клиентов.

Я могу предложить вам наивысший уровень сотрудничества. Свяжитесь со мной, и мы выберем то, что подходит именно вам.

Мои лучшие навыки:

- Редактирование видео;

- Цветокоррекция;

- Свадебное видео

- Проморолики;

- Трейлеры к фильмам и сериалам;

- Видео товаров, услуг;

- Анимация;

- Интро и аутрос;

- Слайд-шоу;

- Визуальные эффекты;

- Игровые трейлеры;

- Видеообъявления;

Я работаю с такими программами:

- Adobe Premiere Pro (Эксперт);

- Adobe After Effects (Эксперт);

- DaVinci Resolve (Эксперт);

- Adobe Photoshop (Средний уровень);

- Adobe Lightroom (Средний уровень);

- Adobe Audition (Средний уровень).

Работай со мной!