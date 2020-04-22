Я Сергей Касиян, режиссер видеомонтажа, видеодизайнер. Я специализируюсь на цифровой обработке видео, коррекции цвета, графике и анимации. 100+ работ в портфолио. Опыт работы более 3 лет, и я совершенствую свои навыки каждый день. 50+ счастливых клиентов.
Я могу предложить вам наивысший уровень сотрудничества. Свяжитесь со мной, и мы выберем то, что подходит именно вам.
Мои лучшие навыки:
- Редактирование видео;
- Цветокоррекция;
- Свадебное видео
- Проморолики;
- Трейлеры к фильмам и сериалам;
- Видео товаров, услуг;
- Анимация;
- Интро и аутрос;
- Слайд-шоу;
- Визуальные эффекты;
- Игровые трейлеры;
- Видеообъявления;
Я работаю с такими программами:
- Adobe Premiere Pro (Эксперт);
- Adobe After Effects (Эксперт);
- DaVinci Resolve (Эксперт);
- Adobe Photoshop (Средний уровень);
- Adobe Lightroom (Средний уровень);
- Adobe Audition (Средний уровень).
Работай со мной!
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