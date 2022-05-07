kasjanova_

Ретушеров сейчас МНОГО, а хороших ретушеров - МАЛО.
Хорошие ретушеры имеют всего лишь 5 ОТЛИЧИЙ от остальных:
- НАСМОТРЕННОСТЬ
- СКОРОСТЬ
- АККУРАТНОСТЬ
- ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
- УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ
И я тот ретушер, который тебе нужен .
Beauty, high-end - моя стихия.
Мыльной коже, грязному цветкору, недочетам типа “руки отличаются от лица”, “ не исправили маникюр” - БОЙ!
Работаю на результат, и понимаю твои идеи и пожелания с полуслова.
Понимаю в макияже, в маникюре, прическах, что дает мне возможность грамотно исправлять все погрешности. Знаю, как исправить неправильно выставленный свет благодаря опыту работы фотографом.
Любой косяк на съемке для меня - не трудность во время ретуши, а лишь задача.
Люблю свою работу.
И если ты хочешь получить крутые снимки, которые даже твоя мама будет всем показывать и хвастаться тобой - пиши мне, и мы вместе сотворим чудеса.
Больше работ в моем инстаграм:
https://www.instagram.com/nastasia___retouch/
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