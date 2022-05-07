kasjanova_

Retoucher

Ретушеров сейчас МНОГО, а хороших ретушеров - МАЛО.

Хорошие ретушеры имеют всего лишь 5 ОТЛИЧИЙ от остальных:

НАСМОТРЕННОСТЬ

СКОРОСТЬ

АККУРАТНОСТЬ

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ

УМЕНИЕ СЛЫШАТЬ

Привет, я Настя.

И я тот ретушер, который тебе нужен .

Beauty, high-end - моя стихия.

Мыльной коже, грязному цветкору, недочетам типа “руки отличаются от лица”, “ не исправили маникюр” - БОЙ!

Работаю на результат, и понимаю твои идеи и пожелания с полуслова.

Понимаю в макияже, в маникюре, прическах, что дает мне возможность грамотно исправлять все погрешности. Знаю, как исправить неправильно выставленный свет благодаря опыту работы фотографом.

Любой косяк на съемке для меня - не трудность во время ретуши, а лишь задача.

Люблю свою работу.

И если ты хочешь получить крутые снимки, которые даже твоя мама будет всем показывать и хвастаться тобой - пиши мне, и мы вместе сотворим чудеса.

Больше работ в моем инстаграм:

https://www.instagram.com/nastasia___retouch/

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