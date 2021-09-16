Любое дело довожу до оговариємого результата

Мой опыт работы: Преподаватель экономики -2 года; Госслужащая- главный специалист экономических отделов - 15 лет, медийник политической партии - 1 год. Общаюсь свободно и грамотно на деловом украинском и русском языках. На английском могу писать, читать. Имею опыт ведения деловой корреспонденции и формирования отчетов в Word, Excel. Работала с программным обеспечением uMuni, Megapolis и другими. Личные качества: Я всегда способна контролировать свои эмоции, умею работать в команде, трудолюбивая и дружелюбная, имею аналитические способности, ответственная, люблю учиться новому. Образование : Тернопольская академия народного хозяйства. Магистр, Менеджмент ВЭД; Львовский региональный институт государственного управления. Магистр, Государственная служба