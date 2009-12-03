Качественный рерайт, копирайт.

Студентка 5 курса факультета журналистики.

Опыт работы в региональных, федеральных и интернет СМИ - 2 года.

*качественный рерайт

*seo-тексты на разные тематики

*уникальные статьи

*пресс-релизы

*контент

*рекламные, заказные статьи

- учет всех требований заказчика

- быстрая и качественная работа

Личные качества - креативность, исполнительность, внимательность.

Примеры работ - http://www.weblancer.net/users/kasolinaa/portfolio/