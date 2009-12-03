Качественный рерайт, копирайт.
Студентка 5 курса факультета журналистики.
Опыт работы в региональных, федеральных и интернет СМИ - 2 года.
*качественный рерайт
*seo-тексты на разные тематики
*уникальные статьи
*пресс-релизы
*контент
*рекламные, заказные статьи
- учет всех требований заказчика
- быстрая и качественная работа
Личные качества - креативность, исполнительность, внимательность.
Примеры работ - http://www.weblancer.net/users/kasolinaa/portfolio/
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга