kasolinaa

Валерия kasolinaa

 
35 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Качественный рерайт, копирайт.

Студентка 5 курса факультета журналистики.

Опыт работы в региональных, федеральных и интернет СМИ - 2 года.

*качественный рерайт

*seo-тексты на разные тематики

*уникальные статьи

*пресс-релизы

*контент

*рекламные, заказные статьи

- учет всех требований заказчика

- быстрая и качественная работа

Личные качества - креативность, исполнительность, внимательность.

Примеры работ - http://www.weblancer.net/users/kasolinaa/portfolio/

Отзывы заказчиков
shoppi
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Статьи о различных аспектах шоппинга.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга