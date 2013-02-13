kasperskiy

Никита kasperskiy

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Дизайн сайта салона красоты

    $250

    Есть примеры нравятся заказчику: http://raindrops42.ru/ http://www.tvoicosmetolog.ru/ На данный момент нужны только самый важные страницы, главная, о центре, специалисты, акции, контакты. Обязательно наличие скайпа(пишите в заявке). Аванс только после наброска. ваша ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интернет магазин

    Нужен интернет магазин с взаимодействием с базой 1C. ваша цена, без учета дизайна. Дизайн пока не учитываю, на любом движке при условии наличия взаимодействия с базой товаров в 1с. интернет магазин сантехники. опираюсь по ...

    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поднять тиц домену и поднять в топ

    разрабатываем сайт мрамора и хотим рассчитать примерный бюджет на сео процедуры для сайта.домен новый, нужно поднять по поисковым фразам: мрамор в Одессе, сайт мрамора в Одессе и т.д. хотелось бы консультациия специалиста в этой области.

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта. Тематика: мрамор

    $100

    Нужен дизайн для компании предоставляющей услуги по мрамору. Сайты примеры: http://www.marble-granite.com.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=18&amp;Itemid=2 http://www.mramorion.com.ua/index.php?contacts=true Демо для просмотра информации о компании: http://mramor.in/

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад