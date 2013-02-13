kasperskiy

Есть примеры нравятся заказчику: http://raindrops42.ru/ http://www.tvoicosmetolog.ru/ На данный момент нужны только самый важные страницы, главная, о центре, специалисты, акции, контакты. Обязательно наличие скайпа(пишите в заявке). Аванс только после наброска. ваша ...
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужен интернет магазин с взаимодействием с базой 1C. ваша цена, без учета дизайна. Дизайн пока не учитываю, на любом движке при условии наличия взаимодействия с базой товаров в 1с. интернет магазин сантехники. опираюсь по ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
несложный макетик, от силы страниц 5 сверстать нужно будет. подробнее в скайп:nikich0072HTML-верстка9 заявокЗакрыт12 лет назад
разрабатываем сайт мрамора и хотим рассчитать примерный бюджет на сео процедуры для сайта.домен новый, нужно поднять по поисковым фразам: мрамор в Одессе, сайт мрамора в Одессе и т.д. хотелось бы консультациия специалиста в этой области.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт12 лет назад
имеется сервер в германии, нужно реализовать для этого сервера полноценный веб-хостинг. Предлагайте вашу цену за разработку...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен дизайн для компании предоставляющей услуги по мрамору. Сайты примеры: http://www.marble-granite.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=2 http://www.mramorion.com.ua/index.php?contacts=true Демо для просмотра информации о компании: http://mramor.in/Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт12 лет назад