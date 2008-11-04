Образование:
Французское отделение Санкт-Петербургского Государственного Университета, специальность: французский язык и литература.
Курсы древнегреческого языка при ВРФШ в СПб.
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Переводческие навыки:
— Французский – свободно
— Древнегреческий – со словарем
— Английский – базовые знания
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Направления перевода:
французский – русский
русский – французский
древнегреческий – русский
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Направленность перевода:
— перевод художественной литературы;
— перевод научных текстов (история, философия, богословия, социология, лингвистика);
— перевод бытовых текстов (туризм и т.п.)
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Дополнительно:
— художественное творчество и журналистика (статьи, рассказы, романы);
— редактирование и коррекция русскоязычных текстов;
— редактирование переводов с французского и древнегреческого;
— профессиональная верстка оригинал-макетов (InDesigne CS2).