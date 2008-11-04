kassia

Татьяна Сенина kassia

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

Образование:

Французское отделение Санкт-Петербургского Государственного Университета, специальность: французский язык и литература.

Курсы древнегреческого языка при ВРФШ в СПб.

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Переводческие навыки:

— Французский – свободно

— Древнегреческий – со словарем

— Английский – базовые знания

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Направления перевода:

французский – русский

русский – французский

древнегреческий – русский

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Направленность перевода:

— перевод художественной литературы;

— перевод научных текстов (история, философия, богословия, социология, лингвистика);

— перевод бытовых текстов (туризм и т.п.)

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Дополнительно:

— художественное творчество и журналистика (статьи, рассказы, романы);

— редактирование и коррекция русскоязычных текстов;

— редактирование переводов с французского и древнегреческого;

— профессиональная верстка оригинал-макетов (InDesigne CS2).