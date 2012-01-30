Образование: 2002 - 2007 г. БТИ (филиал Алт. ГТУ), специальность «Информационно измерительная техника и технологии», очная, красный диплом.

с 2007 г. аспирант очной формы обучения, БТИ (филиал Алт. ГТУ), специальность «Методы и средства контроля окружающей среды»

Опыт разработки:

Web-программирование

- Верстка (HTML, XML, xHTML, СSS)

- Знание AJAX, JavaScript, PHP+MySQL

Динамические части сайта по управлению контентом, панели администратора.

Создание программ управления сайтами (Delphi).

Опыт подключения СМС агрегаторов, RSS каналов, обмен данными посредством XML.

Опыт подключения и модернизации готовых скриптов.

Опыт работы с CMS Joomla.

Delphi

Работа с сетевыми протоколами HTTP, FTP, TCP/IP.

Работа с базами данных.

Создание многопоточных приложений.

Создание математических моделей физических процессов.

C#, С++

Создание программного обеспечения для работы с GPS модулем.

Работа с сетевыми протоколами.

Работа с интерфейсом RS232.

Разработка ПО под Windows Mobile.