Образование: 2002 - 2007 г. БТИ (филиал Алт. ГТУ), специальность «Информационно измерительная техника и технологии», очная, красный диплом.
с 2007 г. аспирант очной формы обучения, БТИ (филиал Алт. ГТУ), специальность «Методы и средства контроля окружающей среды»
Опыт разработки:
Web-программирование
- Верстка (HTML, XML, xHTML, СSS)
- Знание AJAX, JavaScript, PHP+MySQL
Динамические части сайта по управлению контентом, панели администратора.
Создание программ управления сайтами (Delphi).
Опыт подключения СМС агрегаторов, RSS каналов, обмен данными посредством XML.
Опыт подключения и модернизации готовых скриптов.
Опыт работы с CMS Joomla.
Delphi
Работа с сетевыми протоколами HTTP, FTP, TCP/IP.
Работа с базами данных.
Создание многопоточных приложений.
Создание математических моделей физических процессов.
C#, С++
Создание программного обеспечения для работы с GPS модулем.
Работа с сетевыми протоколами.
Работа с интерфейсом RS232.
Разработка ПО под Windows Mobile.