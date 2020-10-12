Full-stack Разработчик

О себе:

Всем привет ребята, в настоящее время являюсь Frontend разработчиком и параллельно пишу Backend на Laravel . Имею страсть к решению сложных проблем.

• Интересуют алгоритмы и структуры данных, математика, мобильные приложения.

• Понятная разборчивая верстка ваших страниц

• Имею опыт разработки пользовательского интерфейса (UI/UX) , и интеграции к backend(REST API) части.

Навыки:

• HTML(Семантическая верстка нестандартных пользовательских интерфейсов)

•CSS

• SCSS

• Javascript

• Gulp

• BEM

• Angular

• Laravel

• Vue

• Postman

• Photoshop

• Figma

• Адаптивная / кроссбраузерная вёрстка

Какие материалы от вас мне нужно:

• Макет дизайна(желательно, для быстрой и качественной работы)

• Чётко составленное тех. задание.