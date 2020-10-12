Full-stack Разработчик
О себе:
Всем привет ребята, в настоящее время являюсь Frontend разработчиком и параллельно пишу Backend на Laravel . Имею страсть к решению сложных проблем.
• Интересуют алгоритмы и структуры данных, математика, мобильные приложения.
• Понятная разборчивая верстка ваших страниц
• Имею опыт разработки пользовательского интерфейса (UI/UX) , и интеграции к backend(REST API) части.
Навыки:
• HTML(Семантическая верстка нестандартных пользовательских интерфейсов)
•CSS
• SCSS
• Javascript
• Gulp
• BEM
• Angular
• Laravel
• Vue
• Postman
• Photoshop
• Figma
• Адаптивная / кроссбраузерная вёрстка
Какие материалы от вас мне нужно:
• Макет дизайна(желательно, для быстрой и качественной работы)
• Чётко составленное тех. задание.
Выполняю ответственно, по принципу: цена - качество.Всем хороших заказчиков и исполнителей! Жду ваших заказов!
Портфолио
- Верстка сервиса заказа домашней еды на Angular50 просмотров
- Верстка Landing Page для визового центра27 просмотров
- Верстка Landing Page для образовательного центра47 просмотров
- Верстка Landing page для студий дизайна35 просмотров
- Верстка корпоративного портала на Angular26 просмотров