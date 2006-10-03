Опыт работы:
4 года
-разработка простых сайтов, веб-визиток, поталов.
-разработка интранет порталов, интерфейсов к корпоративным системам.
-разработка алгоритмов рубрикации, морфологического разбора текстов, поисковых систем.
-последовательно используем ООП
Технологии:
Основные PHP 4 и 5 / MySQL (PgSQL) / Apache
Воспомогательные HTML, JavaScript, Ajax, XML
Фреймворки freeform, zoop, zend.
Не пишем ничего лишнего и не изобретаем велосипедов - экономим время заказчика и свое. Код лаконичный, понятный и работоспособный.
Портфолио
- Сайт software-компании182 просмотра
- Разработка Web-интерфейса172 просмотра
- StratisLink141 просмотр
- 3DClipart.net198 просмотров
- Preferred Real Estate Funds189 просмотров