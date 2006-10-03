Опыт работы:

4 года

-разработка простых сайтов, веб-визиток, поталов.

-разработка интранет порталов, интерфейсов к корпоративным системам.

-разработка алгоритмов рубрикации, морфологического разбора текстов, поисковых систем.

-последовательно используем ООП

Технологии:

Основные PHP 4 и 5 / MySQL (PgSQL) / Apache

Воспомогательные HTML, JavaScript, Ajax, XML

Фреймворки freeform, zoop, zend.

Не пишем ничего лишнего и не изобретаем велосипедов - экономим время заказчика и свое. Код лаконичный, понятный и работоспособный.