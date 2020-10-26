Профессиональная разработка сайтов. Гарантирую результат с WOW-Эффектом!
Приветствую, меня зовут Екатерина.
Я предоставляю полный пакет услуг в сфере Разработки сайтов.
Мои навыки:
1) Разработка уникального и неповторимого дизайна для сайта любого типа и любой сложности.
(Landing Page, Корпоративный сайт, Интернет магазин, блог и т.д.)
2) Идеальная вёрстка страниц, с оптимизированным кодом, для быстрой загрузки сайта.
Использование современных технологий. (Bootstrap, FlexBox, JQuery и т.д.)
3) Самая качественная интеграция сайта на CMS Wordpress, ModX, и другие.
Я работаю постоянно, доступна в любое время, отвечаю оперативно.
Всегда рад с Вами поработать и сделать Вас счастливее.
Имею только положительные отзывы и красивое портфолио.
Очень жду Вашего сообщения.
До скорого!
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