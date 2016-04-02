филолог, профессиональный редактор, корректор. Стаж более 50 лет

Высшее филологическое образование. С 1970 по 1972 год - корректор в областной газете. С 1972 по 2008 год - редактор корпоративной газеты. В 2008 г. перешла на работу редактором первой категории в вузовское издательство, где трудилась по 31 декабря 2015 г.

Под моей редакцией вышло более 150 монографий, учебных пособий, методических указаний. Постоянно корректировала научный журнал "Вестник ТГАСУ", утвержденный Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ.

Награждена Почетной грамотой Министерства высшего образования РФ, медалью "За заслуги перед городом Томском", была занесена на Доску почета г. Томска,