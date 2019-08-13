Чем я могу вам помочь?
1. Создание сайтов:
- Все необходимые страницы сайта
- Страница регистрации на вебинар, с последующей вебинарной воронкой
- Страница регистрации на курс, с последующей оплатой
- Интеграция платежной системы
- Интеграция онлайн-записи
- Регистрация и привязка домена
- Создание доменной почты
- Интеграция Яндекс Метрики и Google Analitic
- Вебинарная воронка (все необходимые письма до и после вебинара)
- Создание трансляций на youtube (веб-камера) или особая через видеокодер и вставка в страницу трансляции
- Организация вебинаров на платформе Bizon 365
- Организация вебинаров на платформе GetCourse
- Создание страницы с записью вебинара
- Настройки автовебинара
- Базовые настройки GetCourse (домен, почта, логотип)
- Создание тренингов и различных видео уроков
- Выдача доступа к тренингам и отдельным урокам после оплаты
- Интеграция с сайтом и прием заявок с сайта в GetCourse
- Интеграция платежной системой
- Настройка процессов в GetCourse
Автоответчики, запланированные рассылки по времени и автоматические серии писем
- Vkontakte
- Telegram
- Создание видео-макета
- Создание 3D обложки для вашего курса, тренинга
- и т.д.
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