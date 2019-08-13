katK

Катерина katK

 
28 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Чем я могу вам помочь?

1. Создание сайтов:

  • Все необходимые страницы сайта
  • Страница регистрации на вебинар, с последующей вебинарной воронкой
  • Страница регистрации на курс, с последующей оплатой
  • Интеграция платежной системы
  • Интеграция онлайн-записи
  • Регистрация и привязка домена
  • Создание доменной почты
  • Интеграция Яндекс Метрики и Google Analitic
2. Организация вебинаров

  • Вебинарная воронка (все необходимые письма до и после вебинара)
  • Создание трансляций на youtube (веб-камера) или особая через видеокодер и вставка в страницу трансляции
  • Организация вебинаров на платформе Bizon 365
  • Организация вебинаров на платформе GetCourse
  • Создание страницы с записью вебинара
  • Настройки автовебинара
3. GetCourse

  • Базовые настройки GetCourse (домен, почта, логотип)
  • Создание тренингов и различных видео уроков
  • Выдача доступа к тренингам и отдельным урокам после оплаты
  • Интеграция с сайтом и прием заявок с сайта в GetCourse
  • Интеграция платежной системой
  • Настройка процессов в GetCourse
4. Рассылки через Messenger

Автоответчики, запланированные рассылки по времени и автоматические серии писем

  • Vkontakte
  • Facebook
  • Telegram
5. Визуал

  • Создание видео-макета
  • Создание 3D обложки для вашего курса, тренинга
  • и т.д.