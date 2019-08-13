Чем я могу вам помочь?

1. Создание сайтов:

Все необходимые страницы сайта

Страница регистрации на вебинар, с последующей вебинарной воронкой

Страница регистрации на курс, с последующей оплатой

Интеграция платежной системы

Интеграция онлайн-записи

Регистрация и привязка домена

Создание доменной почты

Интеграция Яндекс Метрики и Google Analitic

2. Организация вебинаров

Вебинарная воронка (все необходимые письма до и после вебинара)

Создание трансляций на youtube (веб-камера) или особая через видеокодер и вставка в страницу трансляции

Организация вебинаров на платформе Bizon 365

Организация вебинаров на платформе GetCourse

Создание страницы с записью вебинара

Настройки автовебинара

3. GetCourse

Базовые настройки GetCourse (домен, почта, логотип)

Создание тренингов и различных видео уроков

Выдача доступа к тренингам и отдельным урокам после оплаты

Интеграция с сайтом и прием заявок с сайта в GetCourse

Интеграция платежной системой

Настройка процессов в GetCourse

4. Рассылки через Messenger

Автоответчики, запланированные рассылки по времени и автоматические серии писем

Vkontakte

Facebook

Telegram

5. Визуал